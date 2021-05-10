Пермь, , 19:32 — REGNUM В Пермском крае 9 мая обнаружили 97 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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Всего они выявлены в 16 муниципалитетах. Больше всего в Перми — 46 человек. На втором месте находится Пермский муниципальный район — 20, а на третьем — Соликамский городской округ — 10.

С начала пандемии в регионе выявили уже 55 437 заразившихся, добавили в ведомстве.