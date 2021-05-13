Москва, 13 мая, 2021, 07:14 — ИА Регнум. Несмотря на молодость, для Петра (Пиетари) Абрамовича Тикиляйнена (1921−1941) Великая Отечественная была уже второй войной. Ранее он прошел через огонь советско-финской…

Петр (Пиетари) Абрамович Тикиляйнен

К июню 1941 года в звании младшего сержанта служил командиром отделения 52-го стрелкового полка 71-й стрелковой дивизии в 7-й армии.

В ходе тяжелых оборонительных боев его полк отходил в сторону расположенного севернее Ладоги озера Толвоярви (Суоярвский район Карелии) и к проливу Ристисалми. Здесь отделению Тикиляйнена было приказано удерживать мост и участок дороги на Вохтозеро и Спасскую Губу (Петрозаводское направление), потеряв которую, полк попадал в тактическое окружение и лишался возможности получать подкрепление и боеприпасы.

28 июля после артиллерийского налета отделение в течение всего дня отражало многочисленные атаки немцев. К вечеру, когда кончились патроны, Петр Абрамович поднял оставшихся в живых в штыковую атаку.

Контроль над дорогой был удержан. Противник потерял 76 военнослужащих. Среди оставшихся в живых красноармейцев младшего сержанта не было…

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 ноября 1941 года Тикиляйнен был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.