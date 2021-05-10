Пермь, , 19:25 — REGNUM Пермский край за весь период получил уже 238 912 комплектов двухкомпонентной вакцины от COVID019. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Среди них 19 350 — «ЭпиВакКорона», а 215 362 — «Спутник V». Вакцинацию проводят 55 медорганизаций, среди которых есть и частные клиники.

Глава минздрава края Анастасия Крутень. призывает жителей региона привиться от COVID-19, а руководителей предприятий и учреждений — обеспечить организованную вакцинацию своих сотрудников. «Массовая вакцинация поможет жителям Прикамья сформировать коллективный иммунитет и уберечь свое здоровье», — полагает чиновница.