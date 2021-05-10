Брюссель, , 19:21 — REGNUM Россия должна «сойти с пути эскалации» в отношениях с Евросоюзом. Об этом 10 мая заявил глава МИД Германии Хайко Маас после встречи с коллегами по сообществу в Брюсселе.

«Мы (представители стран ЕС — прим. ИА REGNUM) еще раз призываем Россию сойти с пути эскалации, — приводит его слова Twitter-аккаунт германского внешнеполитического ведомства. — Мы по-прежнему готовы говорить друг с другом, но для этого нужен еще и кто-то, кто слушает и отвечает».

Он также добавил, что по отношению к России ЕС сохраняет сплоченность.

Как передавало ИА REGNUM, 10 мая министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил в Брюсселе, что ЕС готов продолжить политику санкций в отношении РФ, но при этом готов и к диалогу.

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