Пермь, , 19:18 — REGNUM В Пермском крае за последнюю неделю вторым компонентом вакцины от COVID-19 привились ещё 23 748 человек. Об этом сообщает краевой минздрав.

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Первый компонент вакцины за ту же неделю получили более 9 440 пермяков. А с начала вакцинации первый компонент был поставлен 185 688 жителям, из них второй — 131 305.

По данным чиновников, активнее всего прививаются граждане в возрасте 60-ти лет и старше. Среди них более 60 тыс. уже завершили курс вакцинации.