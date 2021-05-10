Москва, , 19:15 — REGNUM Необходимо всем подтвердить верность принципам, заложенным в Уставе ООН, взять на себя обязательства действовать строго в соответствии с ними, в том числе при выстраивании двусторонних отношений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он еще раз напомнил об инициативе президента РФ Владимира Путина, предложившего собрать саммит «пятерки» (Россия, Китай, США, Британия, Франция).

«Ответственность ведущих стран мира состоит в том, чтобы не допустить нагнетания напряженности», — отметил Володин в телеграм-канале.

Принципы, на которых стояло международное право, рушатся на глазах. Прежде единые для ООН нормы игнорируются, в политике все большее распространение получает практика двойных стандартов, рассуждает спикер Госдумы.

«Доверие к международным организациям будет разрушено, если государства, ответственные за судьбу мира, не выработают единые стандарты и правила поведения. Все иное чревато эскалацией напряженности, итог которой страшно прогнозировать», — уверен он.

Было бы правильно вместе искать решения, через которые каждая страна сможет эффективно развиваться, опираясь на национальное законодательство, сохраняя свои традиции, культуру, образ жизни. Разделяя при этом общие ценности, защищая выработанные человечеством основополагающие права и свободы.

В этой связи, полагает Володин, важна более активная роль международных парламентских организаций.

«Депутаты, представляющие интересы граждан, должны сесть с коллегами из разных стран за общий стол и, понимая свою ответственность, сделать все для снижения напряженности и поддержания мира на планете», — предлагает он.

«Что до сегодняшнего дня не сделали ни ПАСЕ, ни ОБСЕ. Не говоря уже о Европарламенте, погрязшем в обсуждении и принятии ангажированных политических решений», — констатировал Володин.