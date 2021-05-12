Москва, 12 мая, 2021, 07:33 — ИА Регнум. Анатолий Георгиевич Вавилов (1924—1999) работал железнодорожником. После мобилизации и необходимого обучения на зенитчика участвовал в Старо-Русской наступательной операции и сражении на Курской дуге.

Анатолий Георгиевич Вавилов

С февраля 1943 года в звании красноармейца служил наводчиком зенитного орудия 1334-го зенитно-артиллерийского полка 21-й зенитно-артиллерийской дивизии Резерва Главного Командования в 41-й армии.

3 сентября сбил бомбардировщик Ю-88, за что был награжден медалью «За отвагу».

Отличился в ходе освобождения Правобережной Украины и Киевской наступательной операции. С 10 сентября по 4 ноября 1943 года сбил в составе своего расчета 7 неприятельских бомбардировщиков. Когда во время отражения одного из налетов был ранен командир орудия, Анатолий Георгиевич заменил его. Как сказано в представлении к званию Героя Советского Союза, в тот день зенитка Вавилова сбила 1 немецкий самолет и еще 2 совместным огнем с другими орудиями.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 февраля 1944 года ставший к тому времени младшим сержантом А. Г. Вавилов был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 2353).

Демобилизовался в конце 1945 года в звании сержанта. Вернулся в родной Киров, где работал инструктором противопожарной безопасности в военизированной охране. Был награжден медалью «За отвагу на пожаре».