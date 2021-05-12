Москва, 12 мая, 2021, 07:09 — ИА Регнум. Дмитрий Степанович Ковешников (1918−1998) служил в армии с 1936 года. Он окончил Ташкентское Краснознаменное пехотное училище, принимал участие в Польском и Бессарабском (Прутском) походах, советско-финской войне.

Дмитрий Степанович Ковешников

В 1941 году попал с остатками полка в окружение, но сумел прорваться к своим.

До 1943 года занимал преподавательские и штабные должности. Осенью 1943 г. в звании майора в качестве начальника штаба 1339-го горнострелкового полка 318-й горнострелковой дивизии в 18-й армии принял участие в Керченско-Эльтигенской десантной операции (31 октября — 11 декабря). 1 ноября вместе с передовыми частями полка высадился на занятый немцами берег. В течение суток десантники отразили 19 атак противника, поддержанных бронетехникой, а Дмитрий Степанович заменил тяжелораненого командира полка и лично руководил обороной плацдарма.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года майору было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 2175).

В дальнейшем, в ходе боев по соединению десанта с основными силами Красной армии, неоднократно принимал участие в рукопашных схватках.

После освобождения Крыма в 1944 году Ковешников учился в Военной академии имени М. В. Фрунзе, а затем до 1947 года сам учил военнослужащих Югославской Народной армии.

В 1952 году офицер вновь учился в академии Фрунзе, затем служил на различных должностях в вооруженных силах, МВД (по линии ПВО) и Гражданской обороны. В 1978 году в звании генерал-лейтенанта вышел в отставку. Жил в Москве.