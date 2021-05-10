Куала-Лумпур, , 19:23 — REGNUM Премьер министр Малайзии Мухиддин Ясин ввел в стране карантин, чтобы предотвратить рост случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 10 мая телеканал CNN со ссылкой на пресс-службу минздрава страны.

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Ясин объявил, что карантин начнется в среду, 12 мая, и продлится до 7 июня. Необходимость объясняется тем, что «Малайзия столкнулась с третьей волной пандемии, которая может стать причиной национального кризиса».

Добавляется, что 10 мая в стране выявили свыше 4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. В этот же день в стране от COVID-19 умерли более 1700 человек.

В рамках карантина будут запрещены любые социальные мероприятия, а также путешествия между городами.

В мечети, вмещающие тысячу человек, будут пускать не более 50 лиц за раз. Ограничения распространятся и на пятничные молитвы.