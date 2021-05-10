Иерусалим, , 19:07 — REGNUM Армия Израиля засекли пуск противотанковой ракеты из сектора Газа, сообщили 10 мая в пресс-службе ведомства.

«Некоторое время назад противотанковая ракета была выпущена из северной части сектора Газа по территории Израиля», — сообщили в пресс-службе.

Ответственность за ракетные удары по Израилю взяло на себя военное крыло палестинского движения ХАМАС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее израильские танки нанесли серию ударов по постам в секторе Газа, принадлежащим движению ХАМАС. Это был ответный удар на запуск ракет и воздушных шаров со взрывчаткой по Израилю с территории Палестины.

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