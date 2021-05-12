Москва, , 06:52 — REGNUM Константин Иванович Жуков (1917−1944) участвовал в Польском походе и Советско-финской войне. Был ранен. В первые дни Великой Отечественной добровольцем пошел на фронт. Вновь был ранен, на этот раз дважды. За уничтожение 3 пулеметных точек, 2 минометов и ремонт танка в бою у деревни Делягино (Смоленская область) в августе 1943 г. награжден медалью «За отвагу», но из-за ранения награда так и осталась не врученной.

Константин Иванович Жуков

К лету 1944 года в звании старшины служил механиком-водителем танка Т-34 202-й танковой бригады 19-го танкового корпуса в 51-й армии. 21 августа, в день прибытия в бригаду танкисты вступили в бой.

На следующие сутки в районе мызы Букайши (Добельский район Латвийской ССР) танк Жукова скрытно приблизился к немецким позициям на расстояние около ста метров и внезапно открыл огонь по врагу. Во время стрельбы Константин Иванович умело маневрировал, благодаря чему машина длительное время избегала повреждений. В том бою его экипаж подбил 4 гитлеровских танка (по другим сведениям 4 САУ «Фердинанд»), уничтожил 5 орудий и около взвода (по другим сведениям 100 военнослужащих) немецкой пехоты. К сожалению, сам Жуков погиб.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года старшина был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

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