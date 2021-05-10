Лос-Анджелес, США, , 19:06 — REGNUM Sony Pictures выложила в сеть трейлер фильма «Веном: Да будет Карнаж». Ролик был опубликован 10 мая на YouTube-канале ONE Media.

В видео, в частности, показан момент, когда Карнаж попадает в тело Клетуса Кэседи (Вуди Харрельсон). Некоторые поклонники франшизы заметили, что в трейлере присутствуют отсылки к трилогии «Человек-паук» Сэма Рэйми. Sony также опубликовала постер с изображением раскрытой пасти Карнажа, в которой рискуют оказаться Веном и Эдди Брок (Том Харди).

https://twitter.com/SpiderMan3news/status/1391741314832769024

Премьера кинокомикса в России состоится 16 сентября 2021 года. Снимает картину актёр, режиссёр и продюсер Энди Серкис, в проекте также участвуют Мишель Уильямс, Рейд Скотт и Наоми Харрис.

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