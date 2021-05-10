Вышний Волочек, Тверская область, , 18:59 — REGNUM Двое малолетних детей погибли при пожаре в квартире дома под Тверью. Об этом 10 мая сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области.

Сообщение об обнаружении сотрудниками МЧС в ходе тушения пожара в квартире дома, расположенного по улице Ржевский тракт города Вышнего Волочка, тел двух детей поступило в следственный отдел регионального СК России в утреннее время.

«На месте происшествия … работают сотрудники территориального отдела СКР… — говорится в сообщении. — Для определения точной причины смерти детей, а также очага и причин возгорания назначены соответствующие экспертные исследования».

Проводится доследственная проверка.

Ранее стало известно, что число лесных пожаров на территории Тверской области снизилось более чем в восемь раз за пять лет.