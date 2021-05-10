Оренбург, , 18:50 — REGNUM В Оренбургской области с начала пандемии от COVID-19 скончались уже 895 человек. Об этом сообщает оперштаб.

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По официальным данным, один новый случай смерти был зарегистрирован за последние сутки. В стационарах находятся 415 граждан. Из них 16 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Оренбуржье зарегистрировано уже 42 953 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 39 075.