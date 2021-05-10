Париж, , 18:50 — REGNUM 25-летнего центрального защитника «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Преснела Кимпембе могут дисквалифицировать на 10 матчей за оскорбления в сторону футболистов «Ренна» в рамках 36-го тура французской Лиги 1. Об этом 10 мая сообщила газета L’Equipe.

На 87-й минуте встречи Кимпембе был удален с поля прямой красной карточкой после грубого подката против Жереми Доку. После удаления Преснел назвал игроков «Ренна» «кучкой геев», что расценивается как дискриминационное оскорбление.

В текущем сезоне Кимпембе принял участие в 27-ми матчах французской Лиги 1. В рамках Лиги Чемпионов футболист сыграл в 11-ти играх.