Берлин, , 18:37 — REGNUM Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер сдал положительный тест на COVID-19. Об этом 10 мая сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя МВД.

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Отмечается, что 71-летний Зеехофер находится на карантине дома. У главы МВД ФРГ пока нет симптомов болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что закупка Берлином российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» станет возможна только после регистрации препарата в ЕС. Она подчеркнула, что в случае скорого одобрения «Спутника V» в ЕС для Германии имеет смысл приобрести эту вакцину.