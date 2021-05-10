Екатеринбург, , 18:36 — REGNUM 10 мая в Екатеринбурге в рамках 29-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги «Урал» одержал минимальную победу над «Ростовом» со счетом 1:0. Единственный мяч на 37-й минуте встречи забил российский форвард Рамазан Гаджимуратов. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Самым ценным игроком встречи с оценкой 7,95 был признан 25-летний фланговый защитник «Урала» Игорь Калинин, отметившийся двумя выигранными верховыми единоборствами, одним успешным отбором и одной обводкой. Точность передач российского спортсмена составила 84%.

Желтые карточки получили Деннис Хаджикадунич, Павел Погребняк и Хайтам Алеэсами на 40-й, 69-й и 84-й минутах соответственно. Главный арбитр встречи — Павел Шадяханов.

Статистика матча («Урал"/ «Ростов»)

Удары 8/4

Удары в створ 4/3

Владение 59%/41%

Угловые 6/5

Нарушения 8/12

«Ростов» с 43-мя очками остался на девятой позиции в турнирной таблице РПЛ. «Урал», одержав седьмую победу и набрав 34 очка, укрепился на двенадцатом месте.