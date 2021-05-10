10 мая 2021 | Время чтения 4 мин

День Победы — это ещё и тест на то, насколько здорово общество. Вот и ответьте себе, как мы его прошли?

Платон Беседин, , 20:18 — REGNUM Есть такое выражение: «Напоминают сводки с фронта…» Это когда говорят о боевом, напряжённом, болезненном. Вот и проскальзывает соблазн выразиться так, говоря о том, что происходило на Украине в канун и во время 9 мая. Однако правильнее сказать: «Напоминают сводки из психбольницы». Правда, из той психбольницы, где лежат бойцы разных фронтов.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Дикие новости идут с Украины одна за другой, как круги ада. Малолетний дебил зиговал перед ветеранами 9 мая. После возмущений общественности его попытались урезонить, но привлечь к уголовной ответственности нельзя, ведь ему только 16 лет, пусть и зиги кидать уже наблатыкался. Но зато бравые полицейские прессанули старушку, державшую фотографию Жукова. Это в Киеве.

А в регионах «веселились» тоже. Гоняли, к примеру, составляя протокол, женщину, которая пришла с фотографией отца, бравшего Берлин, и соответственно, с фотографией его медалей. В Одессе решили опять же терзать старух, попытавшихся напомнить, что День Победы — это праздник. В Черкассах полиция преследует несовершеннолетних детей, нарисовавших на День Победы рисунки с запрещённой символикой (георгиевские ленточки, например).

Можно продолжать говорить о мракобесии долго. Но советую отмотать время и вспомнить, как ещё 10, а может, и 5 лет назад мы, сокрушённо покачивая головами, расстраивались и злились, что на Украине побеждает нацизм. И фашисты ходят по улицам с факельными шествиями. И ветеранов оскорбляют и нападают на них. И символика 9 мая запрещена. Мы сокрушались, гневались, но что предприняли в итоге? А главное — что получили на выходе?

Новые герои современной Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

С таким упоением — до сих пор! — на федеральных ток-шоу выясняют, какая она — современная украинская жизнь. И отставание лет в 15 в подобной риторике. Потому что хорошо помню 2008-й год, к примеру, и бездействие по отношению к русскому населению. Что сделали, дабы отстоять его интересы? И что делаем сейчас? Можно и дальше продолжать возмущаться, ёрничать, злиться — а толку? Не правильнее ли готовиться к бойне?

Украина явила собой удивительный образчик того, как страна, которой Господь подарил всё, превратилась в ничто. В 91-й она вошла одним из самых экономически развитых государств в Европе, имевшим колоссальный потенциал. Но в рекордные сроки было разбазарено всё. А после от наследия материального перешли к ликвидации наследия морального и духовного. И День Победы, отношение к нему — тут стопроцентно ярчайший маркер.

Как, для чего, ради чего нужно было отказаться от величайшей победы в истории? Украина отдала за это, по многим оценкам, 7 миллионов жизней. Семь миллионов! Но жертва эта была ради того, чтобы взойти на вершину и прогнать злую Тьму обратно в глубину ада. Настаиваю, что никто и никогда не смог бы одержать такую победу, ибо совершено было, казалось, невозможное. Так как можно стесняться? Как можно от такого добровольно отказываться? Неслучайно, видимо, я написал о психбольнице. Здесь действительно смердит тухлым безумием.

Или просто новым европейским путём так заманили? Ведь, и правда, постоянно ссылаются на хвалёный западный опыт. Но то слова, а что на деле? Кому там и чем реально гордиться? Французам, сдавшим Париж не просто стремительно, а позорно стремительно? Или хорватам, воспитавшим усташей и создавшим Ясеновац? Заметьте, это не бравурное закидывание касками или принижение роли других государств и наций, нет — лишь объективная, беспристрастная картина. Потому что в отличие от остальной Европы мы победили — и сделали это по-настоящему. Мы — это советские люди (в том числе и украинцы). Тут есть чем гордиться, но… Украина выбрала иной путь — и тем приговорила себя…

Колонна немецких военнопленных на улицах Киева. 16 августа 1944

Написал же я всё это отнюдь не для того, чтобы, уподобившись «телеэксперту», размашисто швырнуть в украинские реалии или, что хуже, в общество камнем, нет. Суть в другом — в том, что бесконечные разговоры о том, как всё плохо (разговоры без действий), ведут к обрыву. И глупо полагать — и подло тоже, — будто вся эта конструкция развалится от того, что отказалась от цементирующего раствора. Она не исчезнет в одночасье, но будет распадаться и разлагаться долго, очень долго, отравляя мир вокруг и принося беду. К этому тоже стоит быть готовым.

Особенно если учесть, что украинские реалии усиленно делают нашими. И да, мне категорически не нравится фраза: «А то будет, как на Украине». Почему не нравится? Если что-то похожее начнёт происходить в России, а к тому готовят и подталкивают, то сценарий будет куда жёстче и болезненнее. Оттого на Украину нужно смотреть как на опыт и не болтать языками, а готовиться к большой бойне.

Пока же День Победы — это ещё и тест на то, насколько здорово общество. Вот и ответьте себе, как мы его прошли?