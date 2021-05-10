Таллин, , 18:35 — REGNUM В Эстонии с 17 мая начнется вакцинация от COVID-19 для всех желающих. Такое решение, как сообщает ERR, приняла 10 мая рабочая группа по вакцинации при министерстве социальных дел страны.

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В сообщении говорится, что с 17 мая иммунизировать в стране будут всех желающих, в том числе и людей в возрасте от 16 до 49 лет.

Таким образом, деления по возрастным группам больше не будет.

Как передавало ИА REGNUM, 5 мая в пресс-службе правительства Эстонии со ссылкой на заявление главы кабинета Кайи Каллас сообщили, что уровень риска в Эстонии в связи с эпидемией коронавируса снизился с «красного», или очень высокого уровня, до более низкого «оранжевого», хотя и сохраняется высоким.

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