Москва, , 18:31 — REGNUM 10 мая в Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится заключительный матч предпоследнего 29-го тура Российской Премьер-лиги по футболу «Спартак» — «Химки». Игра начнется в 19:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

С тартовые составы команд:

«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Кутепов, Айртон, Мозес, Крал, Зобнин, Понсе, Соболев, Ларссон.

Запасные: Хендрикс, Промес, Ребров, Ещенко, Маслов, Умяров, Селихов, Литвинов, Маркитесов.

«Химки»: Лантратов, Дагерстол, Данилкин, Филин, Идову, Тихий, Глущенков, Мирзов, Могилевец, Боженов, Себай.

Запасные: Хомич, Логашов, Глушаков, Алиев, Генералов, Тихонов, Кухарчук, Конате, Казанцев.

На матче будет работать бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

На данный момент «Спартак» с 53-мя очками занимается третьею позицию в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с 44-мя очками идут пятью строчками ниже.