Вашингтон, , 18:42 — REGNUM Группа из 40 прокуроров 10 мая призвала главу Facebook Марка Цукерберга не создавать Instagram версии для детей до 13 лет. Это подвергнет несовершеннолетних колоссальному риску, сообщает Reuters.

Представители Facebook пока что не прокомментировали письмо.

В письме, подписанном прокурорами Нью-Йорка, Техаса, Калифорнии, Массачусетса, Небраски, Мичигана, Огайо, Юты, Вермонта и Кентукки и другими отмечается, что «Facebook не отвечает на потребность, а создает ее, так как данная платформа главным образом рассчитана на детей, которые иначе никогда бы не завели аккаунт в Instagram».

Напомним, ранее портал BuzzFeed сообщил, что компания Facebook разрабатывает версию социальной сети Instagram для детей.

Журналистам удалось заполучить внутреннюю переписку компании, в которой вице-президент Instagram Вишал Шах сообщил, что работа с молодёжью становится для Instagram главным приоритетом. По его словам, новый вариант соцсети будет ориентирован на детей в возрасте до 13 лет и будет более «безопасным».