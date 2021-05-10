Омск, , 18:28 — REGNUM Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, который блуждал по лесу почти трое суток, попросил прощения за свою пропажу.

Видео с министром обнародовала пресс-служба областного правительства. Мураховский отметил, что чувствует себя хорошо и готов приступить к работе 11 мая.

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«Я считаю, что всё-таки произошёл несчастный случай. Я не смог найти выход из леса. Искал выход к населённому пункту почти трое суток», — рассказал он.

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Министр поблагодарил всех, кто за него беспокоился, кто его искал: «Я только сегодня понял, какая это армия людей огромная. Всем огромное спасибо».

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«Прошу прощения за то, что не дал отметить этот великий праздник 9 Мая», — сказал Мураховский тем, кто участвовал в поисках.

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Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский не выходил на связь с 7 мая. В этот день он выехал на квадроцикле с охотбазы и пропал. Были объявлены масштабные поиски. Вскоре нашёлся квадроцикл, но министра там не было. 10 мая он вышел к людям в районе села Баслы.

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