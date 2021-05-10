Сочи, Краснодарский край, , 18:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил участников «Ночной хоккейной лиги» с десятилетием этого турнира.

«Я всех вас поздравляю с замечательным юбилеем — 10-летием «Ночной хоккейной лиги». Мало того, что вы делаете свою жизнь ярче, интереснее, красивее, содержательнее, вы еще подаете пример миллионам людей», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин принимает участие в матче «Ночной хоккейной лиги» в Сочи.

«Ночная хоккейная лига» считается главным в России хоккейным любительским турниром. Она была основана по инициативе Владимира Путина и ветеранов отечественного хоккея.

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