Сочи, Краснодарский край, 10 мая 2021, 18:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил участников «Ночной хоккейной лиги» с десятилетием этого турнира.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин принимает участие в матче «Ночной хоккейной лиги» в Сочи.
«Ночная хоккейная лига» считается главным в России хоккейным любительским турниром. Она была основана по инициативе Владимира Путина и ветеранов отечественного хоккея.
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