Вашингтон, , 18:15 — REGNUM Американская певица Тэйлор Свифт стала первой женщиной в истории, выигравшей престижную премию в области популярной музыки в Великобритании Brit Awards (BRIT). Об этом 10 мая сообщает телеканал CNN.

Певица получит награду на ежегодной церемонии, которая пройдет в Лондоне 11 мая. Свифт удостоилась награды за «огромный вклад в музыку, невероятный репертуар и достижения». Получив награду певица встанет в один ряд с такими звездами, как Дэвид Боуи, Робби Уильямс и Элтон Джон.

Напомним, Brit Awards — ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки, основана Британской ассоциацией производителей фонограмм, является британским эквивалентом премии Грэмми. Впервые вручена в 1977 году (ежегодно вручается с 1982).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тейлор Свифт побила рекорд The Beatles, сумев за 259 дней трижды занять первое место в чарте, побив 54-летний рекорд всемирно известной четверки, чьи три альбома попали в топ за 364 дня.