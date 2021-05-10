Челябинск, , 18:06 — REGNUM В Челябинской области 9 мая выявили ещё 98 носителей коронавируса. Столько же были выписаны в связи с выздоровлением, сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе выявили уже 61 128 пациентов с коронавирусом. Выздоровели 55 540.

Больных COVID-19 насчитывается 2863 человека. За прошедшие сутки подтвердили смерть ещё девяти пациентов с коронавирусом, восемь из них скончались от COVID-19.