Екатеринбург, 10 мая 2021, 17:59 — REGNUM В Свердловской области за 8 мая подтвердили смерть от COVID-19 ещё десяти человек. Об этом сообщает оперштаб.
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С начала пандемии от этого заболевания в регионе скончались уже 3200 пациентов. Состояние 251 госпитализированного медики считают тяжёлым. 98 граждан находятся на аппаратах ИВЛ.
Как сообщало ИА REGNUM, за весь период пандемии в регионе выявили 87 212 заразившихся. Выздоровели 80 998 граждан.