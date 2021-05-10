Екатеринбург, , 17:59 — REGNUM В Свердловской области за 8 мая подтвердили смерть от COVID-19 ещё десяти человек. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии от этого заболевания в регионе скончались уже 3200 пациентов. Состояние 251 госпитализированного медики считают тяжёлым. 98 граждан находятся на аппаратах ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период пандемии в регионе выявили 87 212 заразившихся. Выздоровели 80 998 граждан.