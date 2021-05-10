Сочи, Краснодарский край, , 17:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин принимает участие в матче «Ночной хоккейной лиги» в Сочи, передает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин на хоккейном льду Kremlin.ru

Сегодня, 10 мая, проходит финальный этап «Ночной хоккейной лиги», в рамках которого состоится традиционный гала-матч с участием легенд российского хоккея.

Напомним, «Ночная хоккейная лига» считается главным в России хоккейным любительским турниром. Она была основана по инициативе Владимира Путина и ветеранов отечественного хоккея.

Ранее Путин заявил, что достижения российских хоккеистов стали неотъемлемой частью спортивной славы страны.

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