Екатеринбург, , 17:53 — REGNUM В Свердловской области за 9 мая выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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Из них 37 обнаружено в Екатеринбурге. Также новые заразившиеся зарегистрированы в Богдановиче, Верхотурье, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Реже и ряде других территорий.

По сравнению с 8 мая количество выявленных ковид-пациентов выросло сразу на восемь человек. С начала пандемии в регионе обнаружили уже 87 212 заразившихся. Из них выздоровели 80 998.