Лондон, , 17:56 — REGNUM Набросок медведя, сделанный Леонардо да Винчи, выставлен на аукцион Christie's. Рисунок планируется продать более чем за $16 млн. Об этом сообщает 10 мая телеканал CNN.

Работа под названием «Голова медведя» будет выставлена в Лондоне с 1 по 6 июня. Позже ее представят в Нью-Йорке и Гонконге.

Ранее данную работу одного из величайших мастеров эпохи Возрождения выставляли в Лувре и Эрмитаже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на аукционе Christie's в Нью-Йорке была продана картина Винсента Ван Гога «Вспаханное поле и пахарь».

Стоимость составила $81,3 млн.