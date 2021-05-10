Барселона, Испания, , 17:40 — REGNUM 18-летний французский опорный полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может продолжить карьеру в Испании. На футболиста претендует каталонская «Барселона», которая планирует отдать 50 миллионов евро за контракт Камавинги, если позволит финансовое положение. При этом портал transfermarkt оценивает француза в 60 миллионов евро. Об этом 10 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

За последние два сезона Камавинга, которому только полгода назад исполнилось 18 лет, зарекомендовал себя как одного из самых перспективных футболистов мира. За футболистом уже полтора года охотится мадридский «Реал».

В текущем сезоне Камавинга принял участие в 33-х матчах французской Лиги 1, в которых отметился забитым мячом и двумя голевыми передачами. В среднем за матч хавбэк совершает 2,5 отбора и 0,7 перехвата. Точность передач футболиста составляет 89,1%. WhoScored оценивает игру Камавинги на 6,79 балла.