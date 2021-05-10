Москва, 10 мая 2021, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин намерен принять участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом 10 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, глава государства намерен участвовать в ПМЭФ в очном формате.
Как сообщало ИА REGNUM, все участники, гости и журналисты, которые будут присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме, обязаны будут пройти тестирование на коронавирус. А те, кто будет присутствовать на пленарном заседании форума, пройдут ПЦР-тестирование дважды.
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