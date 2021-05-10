Пермь, 10 мая, 2021, 17:28 — ИА Регнум. В Перми гражданин 1964 года рождения признался в убийстве своей супруги. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Убийство

По данным следствия, в ходе ссоры с 50-летней женщиной он причинил ей смертельную травму, а затем пытался скрыть следы преступления. Но во время допроса и проверки его показаний на месте обвиняемый гражданин подтвердил причастность к убийству.

Как сообщало ИА REGNUM, тело женщины было найдено 7 мая возле железнодорожных путей. На след обвиняемого вышли сотрудники полиции в ходе поквартирного обхода.

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