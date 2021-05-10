Сочи, Краснодарский край, , 17:23 — REGNUM Вакцинация от COVID-19, которую ранее прошел президент Российской Федерации Владимир Путин, дала «результат позитивный». Об этом 10 мая сообщил сам глава государства, отвечая на вопросы журналистов в Сочи.

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По его словам, на антитела от COVID-19 у него взяли анализы 9 мая, показатели после прививки оказались хорошие.

Путин добавил, что коэффициент позитивности, о котором говорят специалисты, у него составляет 15. По словам врачей, отметил глава государства, это хороший результат.

Как передавало ИА REGNUM, 14 апреля глава РФ Владимир Путин заявил, что ему ввели второй компонент вакцины от COVID-19.

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