Вашингтон, , 18:09 — REGNUM

Все воскресенье, 9 мая, сотрудники Белого дома США обсуждали с представителями американской трубопроводной компании Colonial Pipeline пути восстановления после кибератаки, вынудившей предприятие прекратить работу. Об этом 10 мая сообщает Reuters.

Кибератака стала одним из крупнейших «цифровых вымогательств» и обратила внимание американских чиновников на необходимость укрепления защиты инфраструктуры США от хакеров.

Министр торговли США Джина Раймондо сообщила, что для президента страны Джо Байдена является приоритетом вернуть Colonial Pipeline в рабочее состояние и что Вашингтон уже работает над тем, чтобы предотвратить более серьезные перебои в транспортировке топлива по трубопроводу.

Однако ни Раймондо, ни представители компании не назвали ориентировочных дат для возобновления работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США объявили режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба в связи с остановкой работы крупнейшей компании-оператора Соединенных Штатов Colonial Pipeline, занимающейся транспортировкой топлива по трубопроводам.

Утверждается, что компания подверглась кибератаке с использованием программы-вымогателя. По неподтвержденным данным, за кибератакой могут стоять злоумышленники из преступной группировки DarkSide.