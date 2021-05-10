Москва, , 17:17 — REGNUM 22-летний опорный полузащитник московского «Спартака» и национальной сборной Чехии по футболу Алекс Крал прокомментировал возможный переход в лондонский «Вест Хэм» в летнее трансферное окно. «Такой трансфер должен быть для меня шагом вперед. Но сейчас моя цель — завершить сезон со «Спартаком», поехать на Чемпионат Европы и добиться на мундиале успеха со сборной Чехии. Только после этого что-то может произойти. Для подобных вопросов у меня есть агент, так что мне не приходится беспокоиться о переходе. Сейчас я должен сконцентрировать на своей игре на поле», — приводит слова чеха Sport.cz.

В текущем сезоне Алекс Крал принял участие в 27-ми матчах Российской Премьер-лиги, в которых отметился четырьмя голевыми передачами.

Крал перешел в «Спартак» 1 сентября 2019-го года из пражской «Славии». «Красно-белые» заплатили за контракт футболиста 11,5 миллиона евро.