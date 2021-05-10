Москва, , 17:16 — REGNUM Социальный проект Общероссийского народного фронта (ОНФ) меньше, чем за неделю набрал почти два с половиной миллиона просмотров в TikTok.

3 мая прошел запуск аккаунта, в котором в адаптированном под молодежную видеосеть формате рассказывается об обычных людях, живущих среди нас, поступки которых с полным правом позволяют называть Героями. Первая серия роликов посвящена участникам и очевидцам событий Великой Отечественной войны.

На аккаунт за неделю его существования подписалось более 32 тысяч человек. Ролики с интервью ветеранов в совокупности набрали около 2,5 миллионов просмотров, 350 тысяч лайков и многие тысячи комментариев с благодарностью их героям. Самым популярным к настоящему моменту является ролик, в котором ветераны вспоминают о том, как они узнали, что началась война, его посмотрели более миллиона раз.

«Идея была достаточно смелая, ведь для TikTok это новое содержание. За эту неделю мы увидели, что аудитория прекрасно его восприняла. Причем не только в России, наш проект набрал много просмотров и в Белоруссии, на Украине, в Казахстане и других странах, где история Победы и подвига Героев, которые ее одержали, близка и понятна людям любого возраста и социального положения. Спасибо ветеранам, что поделились своим опытом, историями, мудростью, спасибо пользователям сети за то, что приняли нашу акцию, поддержали, помогли распространить», — поблагодарил всех участников акции руководительИсполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Проект будет продолжен, авторский коллектив обдумывает новые серии, ищет обыкновенных Героев.

В первое серии роликов снимались:

Леонид Леонидович Фролов, командир пулеметного взвода, полковник юстиции,

Ростислав Николаевич Рукосуев, капитан 1 ранга, Краснознаменный Балтийский флот,

Тамара Михайловна Фролова, бывшая несовершеннолетняя узница концлагеря,

Николай Николаевич Багаев, штурман Кенигсберга,

Петр Кузьмич Шелохаев, подполковник, летчик авиаполка,

Галина Павловна Брок-Бельцова, старший лейтенант гвардии, штурман звена бомбардировщиков Пе-2,

Вера Ивановна Панова, телефонистка и санитарный инструктор зенитно-артиллерийского полка,

Дмитрий Михайлович Ячменёв, освободитель Маньчжурии, зенитный полк,

Лидия Прохоровна Ячменева, ребёнок Великой Отечественной войны, жертва оккупации;

Николай Иванович Гришин, освободитель Маньчжурии, пулеметчик.