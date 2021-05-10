Москва, 10 мая 2021, 17:16 — REGNUM Социальный проект Общероссийского народного фронта (ОНФ) меньше, чем за неделю набрал почти два с половиной миллиона просмотров в TikTok.
3 мая прошел запуск аккаунта, в котором в адаптированном под молодежную видеосеть формате рассказывается об обычных людях, живущих среди нас, поступки которых с полным правом позволяют называть Героями. Первая серия роликов посвящена участникам и очевидцам событий Великой Отечественной войны.
На аккаунт за неделю его существования подписалось более 32 тысяч человек. Ролики с интервью ветеранов в совокупности набрали около 2,5 миллионов просмотров, 350 тысяч лайков и многие тысячи комментариев с благодарностью их героям. Самым популярным к настоящему моменту является ролик, в котором ветераны вспоминают о том, как они узнали, что началась война, его посмотрели более миллиона раз.
Проект будет продолжен, авторский коллектив обдумывает новые серии, ищет обыкновенных Героев.
В первое серии роликов снимались:
Леонид Леонидович Фролов, командир пулеметного взвода, полковник юстиции,
Ростислав Николаевич Рукосуев, капитан 1 ранга, Краснознаменный Балтийский флот,
Тамара Михайловна Фролова, бывшая несовершеннолетняя узница концлагеря,
Николай Николаевич Багаев, штурман Кенигсберга,
Петр Кузьмич Шелохаев, подполковник, летчик авиаполка,
Галина Павловна Брок-Бельцова, старший лейтенант гвардии, штурман звена бомбардировщиков Пе-2,
Вера Ивановна Панова, телефонистка и санитарный инструктор зенитно-артиллерийского полка,
Дмитрий Михайлович Ячменёв, освободитель Маньчжурии, зенитный полк,
Лидия Прохоровна Ячменева, ребёнок Великой Отечественной войны, жертва оккупации;
Николай Иванович Гришин, освободитель Маньчжурии, пулеметчик.