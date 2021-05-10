Екатеринбург, , 17:12 — REGNUM В Екатеринбурге открылась мультимедийная выставка под названием «Николай Кузнецов. Человек-легенда». Она посвящена легендарному советскому разведчику и содержит документы, рассекреченные в 2021 году, сообщили журналистам в парке «Россия — моя история».

Проект был создан учредителями «Фонда Святой Екатерины». Как отмечают организаторы, аналогов этого пространства нет на Урале и в России. Каждый посетитель экспозиции с помощью интерактивных технологий имеет возможность почувствовать себя разведчиком.

Николай Иванович Кузнецов был советским разведчиком. В годы Великой Отечественной войны он занимался в тылу врага разведывательно-диверсионной работой. Кузнецов погиб 9 марта 1944 года на территории Львовской области в возрасте 32 лет. Во Львове находится его могила, которая неоднократно подвергалась нападению со стороны украинских националистов. Памятники ему во Львове и Ровенской области после распада СССР были демонтированы. Один из них позднее установили на малой родине героя — в городе Талице Свердловской области.