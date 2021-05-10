Москва, , 17:11 — REGNUM 10 мая в Москве на стадионе «Открытие Арена» в 19:00 по московскому времени начнется заключительный матч предпоследнего 29-го тура Российской Премьер-лиги по футболу «Спартак» — «Химки». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Главным арбитром встречи назначен Владислав Безбородов.

На данный момент «Спартак» с 53-мя набранными очками идет на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с 44-мя очками идут пятью строками ниже.

В первом круге в рамках 11-го тура РПЛ «Спартак» одержал минимальную победу над «Химками» со счетом 3:2. Забитыми мячами в составе «красно-белых» отметились Александр Кокорин, Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон.