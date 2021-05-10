Рим, , 17:07 — REGNUM 10 мая в рамках заключительного тура итальянской Серии B по футболу «Монца» уступила «Брешии» со счетом 0:2. Игра проходила в Монце на стадионе «Бриантео». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Первый мяч на экваторе второй половины забил 24-летний французский форвард Флориан Айе после передачи Филипа Ягелло — 0:1. Через 9 минут Массимилиано Мангравити удвоил преимущество гостей — 0:2.

Желтые карточки: Ндой — 44, Беллуши — 48, Фраттези — 82.

Красные карточки: Джузеппе Беллуши — 60.

Составы команд:

«Монца»: ди Грегорио, Беллуши, Баттелья, Пирола, Барберис, Фраттези (Риччи, 83'), Кольпани (Д'Эррико, 65'), Аугусто (Балотелли, 75'), Сампиризи, Гиткьяер (Диав, 65'), Мота (Д'Алессандро, 75').

«Брешиа»: Йоронен, Карачич, Мангравити, Систана, Мартелла (Матею, 72'), ван де Лу (Лабойко, 71'), Ндой (Ягелло, 59'), Бисоли, Бьярнасон (Паяч, 80'), Доннарумма, Айе (Рагуза, 80').

«Монца» с 64-мя очками завершился регулярный чемпионат на третьей позиции. «Брешиа», набрав 56 очков, поднялась на восьмое место, которое дает право бороться за выход в высший дивизион.