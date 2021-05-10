Москва, , 17:07 — REGNUM Ко Дню Победы представители общероссийского движения «Росрекон» провели комплекс военно-исторических мероприятий, в рамках всероссийского проекта «Победители. Май 1945». Тысячи жителей страны приняли участие в праздничной программе проекта: интерактивные площадки, открытые уроки, военно-исторические реконструкции и фестивали.

Проект «Победители. Май 1945» объединил десятки регионов, среди них Волгоградская, Оренбургская, Кемеровская, Калужская области, Забайкальский край, Республика Чебоксары. Акция призвана не только передать исторический дух эпохи, но и перенести участников в неповторимую атмосферу счастья победного мая. Реконструкторы, одетые военную форму и в гражданские костюмы того времени, провели интерактивные площадки и военно-исторические мероприятия, такие как: «Вальс Победы», праздничные акции, выставки военной техники, реконструкции сражений. Так же в рамках реализации проекта, представителей ООД РОСРЕКОН из Ленинградской, Волгоградской области, республики Чувашия прошли колоннами в составе региональных Парадов Победы.

В преддверии Дня Победы в Чебоксарах, реконструкторы провели акцию «Бивуак Победы». Участники движения РОСРЕКОН, одетые в форму Красной армии образца 1943 года, развернули серию интерактивных площадок, где жители города смогли ознакомиться с униформой, снаряжением, вооружением и бытом советский бойцов. Участники акции смогли пройти краткий курс по скатке солдатской шинели, мотанию портянок и собиранию солдатской амуниции. Сам бивуак повторил состояние бойцов на май 1945 года перед объявлением Победы в Великой Отечественной войне. К акции присоединились более полутора тысяч жителей региона.

В День Победы мая в Чите прошел масштабный военно-исторический фестиваль «82-я Гвардейская. На Берлин». Мероприятие проходило на Мемориале боевой и трудовой славы Забайкальцев, оно объединило порядка трех тысяч зрителей. Фестиваль начался с реконструкции боя победной весны 1945 года, реконструкторы воссоздали фрагмент боя Берлинской стратегической наступательной операции, в которой принимали участие бойцы 82-й Гвардейской стрелковой дивизии. Также для гостей фестиваля работали тематические площадки: интерактивная выставка оружия, формы и снаряжения времён Великой Отечественной Войны; «Полевой лагерь Красной Армии» с применением инсталляции, тир «Оружие Победы», полевая солдатская кухня.

Для жителей и гостей Оренбургской области, представители ООД «Росрекрон» провели праздничную акцию «Вальс Победы в парке 1945 года». В День Победы на Набережной у памятника Чкалову, реконструкторы, одетые в военные и гражданские костюмы образца 50-ых годов закружились в победном вальсе. Отметим, акция посвящена гражданскому населению — в этот день девушки одевали красивые платья, а не военную форму — ведь 9 мая — это не только символ окончания страшной войны, это еще и символ начала новой мирной жизни. Также реконструкторы подготовили интерактивные площадки, с выставкой вооружения и обмундирования Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Отметим, общероссийское общественное движение «Клубы Исторической Реконструкции России» объединяет 65 регионов, в которые входят более 600 военно-исторических клубов. Ежегодно, реконструкторы проводят порядка 200 мероприятий, среди которых военно-исторические фестивали, выставки вооружения и быта разных эпох, полевые выходы. Особое внимание уделяется памятным историческим событиям России.