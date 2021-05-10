Рим, , 17:01 — REGNUM 10 мая в Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани» в рамках последнего 38-го тура итальянской Серии B сезона 2020/21 «Эмполи» одержал волевую победу над «Лечче» со счетом 2:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Забитые мячи: Пабло Дельгиадо (Лука Паганини) 24 — 0:1, Андреа ла Мантиа (Стефано Сабелли) 51 — 1:1, Ридер Матос (Лео Штулац) 68 — 2:1.

На матче работала бригада арбитров во главе с Джанлукой Аурелиано. Желтые карточки получили Бьяджо Меккариелло, Николас Хаас, Фабио Пизакане, Фабиано Париси и Марко Оливьери.

Составы команд:

«Эмполи»: Фурлан, Романьоли, Сабелли, Николау, Париси, Штулац, Манкузо, ла Мантиа, Бандинелли, Хаас, Байрами.

«Лечче»: Васконселос, Пизакане, Меккариелло, Дермаку, Паганини, Николов, Галло, Хендерсон, Хьюлманд, Стемпиньский, Дельгадо.

«Эмполи», одержав победу, набрал 73 очка и завершил сезон Серии B на первой строчке. «Лечче» с 62-мя очками занял четвертую позицию.