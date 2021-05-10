Вашингтон, , 17:27 — REGNUM Американская компания Apple хочет оспорить штраф на 906 млн рублей, возложенный на техногиганта Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России. Информация об этом появилась на сайте картотеки арбитражных дел.

Иск Apple будет рассматривать арбитражный суд Москвы. Предварительно, судебное заседание назначено на 21 июня 2021 года.

Помимо обоснования требований, Apple должна будет предоставить доказательства своей невиновности.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ФАС наложила на Apple оборотный штраф в размере 906 299 392 рублей (более $12 миллионов) за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений. Антимонопольное дело было возбуждено по заявлению «Лаборатории Касперского».