Москва, , 16:52 — REGNUM Применение российской вакцины «Спутник V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус. Об этом 10 мая сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

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Так, средняя дневная заболеваемость в этой стране за прошедшую неделю в пересчете на 1 млн населения за 3−9 мая более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам Евросоюза.

В РФПИ также подчеркнули, что вакцинация населения в Сан-Марино позволила сократить смертность от COVID-19 до нуля.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля государственный секретарь (министр) страны по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Роберто Чаватта заявила, что начавшееся в Сан-Марино с конца февраля нынешнего года применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» показало надежность данного препарата, который заслуживает абсолютно позитивной оценки.