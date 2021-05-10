Рим, 10 мая 2021, 16:43 — REGNUM 27-летний российский теннисист Аслан Карацев в рамках первого раунда турнира Ассоциации Теннисистов-Профессионалов (ATP) Internazionali BNL d’Italia, который проходит в Риме, обыграл 21-летнего спортсмена из Сербии Миомира Кецмановича со счетом 7:6, 6:4. Игра продолжалась 1 час и 42 минуты. Об этом 10 мая сообщил корреспондент ИА REGNUM.
Призовой фонд турнира Internazionali BNL d’Italia составляет порядка 2 миллионов евро.
Во втором круге в рамках 1/16 финала Карацев сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым.