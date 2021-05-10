Анкара, 10 мая, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Самолеты, принадлежащие военно-воздушным силам (ВВС) Турции, нанесли удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщило Anadolu Ajansi со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

U.S. Department of Defense Самолёт ВВС Турции

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что военная операция была проведена в районе Метина.

«Пилоты нанесли точный удар, — отмечается в сообщении министерства. — … Еще три террориста РПК нейтрализованы военно-воздушными силами Турции».

Как передавало ИА REGNUM, 25 апреля министерство национальной обороны Турции сообщило, что Вооруженные силы Турции нанесли удары по объектам боевиков на севере Ирака.

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