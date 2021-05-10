Москва, , 16:32 — REGNUM В России вакцинацию от COVID-19 уже прошли 21,5 млн граждан, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» президент страны Владимир Путин.

«У нас 21,5 млн человек уже получили прививки. Результаты очень хорошие по стране», — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что ситуация с распространением COVID-19 в России остаётся стабильной, однако необходимо продолжать вакцинацию и тестирование граждан на наличие инфекции.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 8465 случаев заражения коронавирусом. Новые случаи заражения зафиксированы в 82 регионах страны. При этом 15,4% пациентов не имели клинических проявлений заболевания. Среди регионов лидируют Москва (2896 случая), Санкт-Петербург (724), Подмосковье (649), а также Ростовская и Воронежская области.