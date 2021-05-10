Ростов-на-Дону, , 16:27 — REGNUM В Ростовской области в связи с ухудшением погодных условий объявлено штормовое предупреждение. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 10 мая.

По информации синоптиков, до конца суток 10 мая, а также в течение суток 11 мая в ряде территорий Ростовской области ожидаются сильные дожди, грозовые ливни с градом. При этом ветер усилится до 20−23 метров в секунду.

Жителей Ростовской области просят соблюдать осторожность и быть максимально внимательными.

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