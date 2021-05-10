Екатеринбург, , 16:26 — REGNUM 10 мая на стадионе «Екатеринбург Арена» в 16:30 по московскому времени начнется матч 29-го тура Российской Премьер-лиги по футболу «Урал» — «Ростов». За час до матча команды назвали стартовые составы. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Матч первого круга «Ростов» — «Урал», который проходил в рамках 5-го тура РПЛ, завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч на 59-й минуте забил Кенто Хасимото.

Стартовые составы:

«Урал»: Годзюр, Страндберг, Калинин, Аугустыняк, Адамов, Герасимов, Егорычев, Йовичич, Подберезкин, Гаджимуратов, Погребняк.

Запасные игроки: Кулаков, Ибрагимай, Мишкич, Панюков, Кузьмичев, Евсеев, Максименко, Эль Кабир, Баклов, Магомадов.

«Ростов»: Песьяков, Алеэсами, Хаджикадунич, Козлов, Осипенко, Хасимото, Глебов, Махатадзе, Альмквист, Соу, Полоз.

Запасные игроки: Саплинов, Терентьев, Мамаев, Обухов, Павловец, Тугарев, Фольмер.