Вашингтон, 10 мая 2021, 16:41 — REGNUM Стоимость криптовалюты эфириум (Ethereum) вновь поставила новый личный рекорд. Сегодня, 10 мая, согласно данным Reuters, эфириум пробил отметку в $4 тысячи.
Данная криптовалюта выросла в цене на 6% — до $4 175.
Ранее, 3 мая цена Ethereum превысила $3 тыс. за единицу.
Напомним, Ethereum является второй крупнейшей криптовалютой в мире после биткоина. Ее рыночная капитализация исчисляется в $389 млрд.
Как сообщало ИА REGNUM, состояние программиста Виталика Бутерина, создателя Ethereum, достигло $1,09 млрд, что сделало его самым молодым криптовалютным миллиардером в мире.