10 мая 2021 | Время чтения 4 мин

На Украине оценили комментарий депутата Рады Ирины Верещук относительно нацистского приветствия в Киеве в День Победы в присутствии ветерана Великой Отечественной войны. В частности, депутат отметила, что не считает зигование шестнадцатилетнего подростка «огромной проблемой» и винит в этом его родителей, а также учителей.

Мирослава Романенко, , 17:33 — REGNUM Депутат Верховной рады Ирина Верещук 10 мая в эфире канала «НАШ» прокомментировала нацистское приветствие в Киеве в День Победы в присутствии ветерана Великой Отечественной войны.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Шестнадцать лет — это не оправдание… Если он понимает, если он делает это сознательно, хотя я сейчас посмотрела (впервые увидела, кстати, так как я не обращаю внимания на такие вещи, считаю их мелким эксцессом). И не нужно акцентировать аж так внимание, потому, что понимаю, что в целом люди понимают, что такое нацизм, люди понимают, что такое зига… Если мы говорим об ответственности, она должна быть высокой. Это должно быть обеспечено и законом, и моралью… В данном случае я говорю, что я не считаю, что это проблема огромная. Это проблема родителей, которые недосмотрели, это проблема учителя истории, учителя в школе, да, это наша проблема. Но небольшая. Давайте не будем преувеличивать значение этой зиги в данном случае», — сказала депутат от фракции «Слуга народа».

Ирина Верещук Reina1212

Заявление депутата украинского парламента обсудили читатели телеграм-канала «Бородатая Бабушка». Многие выразили возмущение в связи с политикой двойных стандартов, при которой наказание за советскую символику и нацистскую (в том числе нацистское приветствие) отличается, хотя по украинскому закону должно караться одинаково.

«То есть георгиевская ленточка или флаг СССР — это криминальное преступление, а зига — это так, баловство? Это что за нацистское государство?» — спросил Боб Марля.

«Если ей плюнуть в лицо, это преступление или недостатки воспитания?» — задался вопросом Сергей К.

«А меня мой дед учил георгиевскую ленту надевать! Гордиться его орденами!» — добавила Наталья.

«Ну так, а советская пилотка со звездочкой? Тоже как бы момент воспитания. Но — нет. Страшно же ж. Уже молчу про старушек-близняшек с портретом Жукова. Тех даже перевоспитывать как-то уже даже неприлично», — добавила Екатерина.

«Думал, единственный адекват среди женской части СН (партии «Слуга народа». — М. Р.). Ошибался», — написал Г К.

«В смысле ничего страшного? Они что, конченые? То есть георгиевская ленточка — страшно или пилотка со звездой, или футболка с серпом и молотом — это страшно?» — задается вопросом 22 Kr07.

«Думали она нормальная, а оказалась тоже фашисткой», — пишет Майкл.

«Даже на первый взгляд адекватные зеленые таковыми не являются. А Верещук… Ну… место рождения и проживания, должность мэра при Шоколадном (Петре Порошенко — М. Р.), служба в ВСУ… Точняк ей зигу кидать положено, видать, умеет сдерживаться», — добавила Надежда.

«Почему ведущие сразу же не спросили о воспитании носить ленточки и звёздочки? Эти атрибуты в одном законе прописаны с зигами. Чего людей тиранят, одинаково судите. Думают, что люди не понимают, что они сами внутри с зигами», — добавила Галина.

«Верещук — агент ЦРУ. А им нужно сделать нас другими, чтобы хорошо воевали с Россией», — отметил Pavel.

«Почему эта бандеровка не сидит? Будучи мэром Равы-Русской, она заявляла, что не признаёт киевскую власть и в Европу идёт самостоятельно со своим хутором. Сепаратистка», — отметил Comandante.

«Они только бабушек щемить умеют, татуированных свастикой макак не трогают, они в красной амэрэканськой книге», — пишет I U.

«Так чему удивляться, ведь она уроженка Львовской области, возможно, её прадеды по схронам прятались и советскую интеллигенцию уничтожали», — написала Kikimora l.

«Я не понимаю, зачем такие двойные стандарты, я понимаю, не все мы «чистокровные патриоты», но чтобы так, а если б пацан с георгиевской лентой прошёлся, она б сказала, что это рука Кремля», — добавил Никита.

«Самое опасное — это бабушка с портретом Жукова или дедушка с георгиевской ленточкой. А зигующий отморозок — это пустячок», — отметила Елена.

«А про Верещук с самого начала все было понятно, просто сначала она уходила от неудобных вопросов, а теперь себя можно не сдерживать. Вот нацистское нутро и полезло», — пишет Nushma.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А бабульку за фото ордена Славы и медали «За взятие Берлина» прессовать можно?» — задается вопросом Василий Василий.

«Ну это же не футболка с надписью «СССР» и не красный флаг на частном доме… Это другое… Понять, простить и наградить!» — добавил Сергей Л.

«Это не проблема воспитания, а результат проводимой политики властей. И именно они за это полностью в ответе. Тыкать их в это и тыкать», — призвала Лизанька.

«И они ещё на второй срок хотят?» — спросила Ирина.

«А сколько лет ребёночку, позиционирующему себя сторонником убийц, фашистов? Практиковать может уже? Или он тока зигами балуется пока? Такие вопросы у нее не возникают», — подытожила Tatyana.

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Напомним, 9 мая в украинской столице радикал вскинул руку в нацистском приветствии в то время, как недалеко от него шел ветеран Великой Отечественной войны.